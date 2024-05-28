Эксперт Радько рассказал, какие изменения произойдут в ГИБДД после переименования

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Ребрендинг предстоит провести в ГИБДД после переименования в ГАИ. Об этом адвокат Сергей Радько рассказал в беседе с "Газетой.ру".

"Все знаки отличия, которые присутствуют на форменном обмундировании сотрудников, а также наименования на машинах, табличках, в удостоверениях и протоколах придется менять", – уточнил он.

Специалист отметил, что на это потребуется время, и предположил, что для полного ребрендинга предусмотрят переходный период. Он также обратил внимание, что нашивка ГИБДД присутствует не на всей форме, что облегчает эту процедуру.

По мнению Радько, решение о возвращении ГАИ было принято в целях удобства. Он подчеркнул, что такая формулировка проще и привычнее.

Ранее стало известно, что ГИБДД в России вновь переименовали в Госавтоинспекцию. Изменения были приняты на законодательном уровне, уточнил глава ведомства Михаил Черников.

До этого в РФ поменялся порядок проведения экзаменов для получения водительских прав и их выдачи. Поправки были предусмотрены в отношении тех, кто приехал из других стран, включая государства СНГ.

