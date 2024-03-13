В России предложили проводить лекции с водителями электросамокатов о соблюдении ПДД

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В России необходимо организовать проведение коротких лекций-семинаров в учебных заведениях об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения на подобных устройствах. Соответствующее обращение направил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, передает RT.

По его словам, в ближайшее время вновь начнется сезон электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), на которых катается в основном молодежь. Как он утверждает, бороться с травматизмом, связанным с самокатами, лишь только запретами невозможно, однако путем просвещения можно свести к минимуму количество ДТП.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях РФ с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ", – сказано в письме.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что рассматривают возможность фиксации нарушений ПДД на электросамокатах и иных СИМ при помощи камер. По информации начальника столичной ГАИ Александра Быкова, для этого могут подключить нейросеть.

До этого в России предложили ограничить скорость езды на электросамокатах в зимний период до 5 километров в час. Такое предложение направили в Минтранс РФ.



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