Адвокат рассказал о новых законах для автомобилистов, вступающих в силу с 1 апреля

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Порядок проведения экзаменов для получения водительских прав, а также порядок их выдачи изменятся с 1 апреля 2024 года. Как сообщает "Радио 1" со ссылкой на адвоката, вице-президента движения "Автомобилисты России" Леонида Ольшанского, это может привести к поборам.

Поправки в закон, уточнил он, предусматривают изменения в порядок сдачи экзамена для тех, кто приехал из других стран, включая государства СНГ. В случае легковых автомобилей необходимо будет пройти экзамен спустя год после приезда из зарубежной страны, отметил эксперт. В случае с управлением автобуса или тяжелого грузовика придется заново проходить обучение в автошколе.

"Поэтому водителей превратили в дойную корову, суды завалены жалобами автомобилистов", – сказал адвокат.

Однако эксперт уточнил, что такое нововведение пока не касается тех водителей, у которых к концу подходит срок прав. Поправки прежде всего направлены на получающих водительское удостоверение впервые или для прибывших из других стран, указал Ольшанский.

"Президент России Владимир Путин несколько лет назад сказал о том, что мы должны каждый документ анализировать на предмет взяткоемкости и коррупционности. К словам президента нужно прислушиваться тем, кто плодит репрессии и выкачивает деньги с автомобилистов", – заключил он.

Согласно поправкам с апреля текущего года к экзаменам в ГИБДД будут допускаться только те, кто окончил проверенные автошколы. Однако для кандидатов в водители во время практического экзамена увеличат число штрафных баллов с 5 до 7. При этом срок пересдачи после трех неудачных попыток будет увеличен до 6–9 месяцев.

Ранее в ГД РФ внесли законопроект, который предполагает увеличение штрафов за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников контролирующих органов. Речь в законодательной инициативе шла о тех, кто нарушил правила перевозки грузов.

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