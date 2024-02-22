22 февраля, 15:06Транспорт
Требования к лицензированию автошкол ужесточат в России с 1 апреля
Фото: depositphotos/obrin-photo
Требования к лицензированию автомобильных школ в России ужесточат с 1 апреля. Соответствующие изменения в положение о лицензировании были внесены российским правительством, пишет ТАСС.
Теперь для получения лицензии автошколам нужно будет соответствовать еще нескольким обязательным критериям. В частности, организации будут обязаны получить заключение от ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.
Данное решение должно улучшить качество подготовки водителей и повысить безопасность на дорогах, добавили в СМИ.
Ранее в МВД РФ предложили изменить регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Предполагается, что гражданам можно будет отказать в допуске к экзамену. Это грозит тем, кто ранее был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказался от медосвидетельствования и при этом не имеет права водитель авто.
До этого депутаты приняли во втором чтении законопроект, который вносит нововведения в систему получения водительских прав. Согласно поправкам, водителям будет запрещено претендовать на права категории D, если у них нет стажа управления легковым либо грузовым авто сроком как минимум 1 год. Водители, имеющие открытые категории B и CE, автоматически получат категорию BE, если стаж управления легковым авто также составляет не менее года.
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