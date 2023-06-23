В Госдуме приняли во втором чтении проект, меняющий систему получения водительских прав

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который меняет систему получения водительских прав. Об этом пишет "Коммерсант".

Нововведения будут связаны с допуском граждан к управлению транспортными средствами. К примеру, согласно поправкам, будет запрещено претендовать на права категории D человеку, у которого нет стажа управления легковым либо грузовым авто сроком как минимум год. Кроме того, водители, имеющие открытые категории B и CE, автоматически получат категорию BE, если стаж управления легковым авто также составляет не менее года.

Вместе с тем в Госдуме несколько скорректировали законопроект. Так, в первоначальной редакции предполагалось, что выданные за границей права действуют в течение года после получения ВНЖ или паспорта РФ, а по истечении этого срока необходимо было бы получить российские права. Теперь же, согласно документу, это правило не распространяется на россиян с белорусскими правами и белорусов с ВНЖ в России.

При обмене зарубежных прав на российские самых массовых категорий – М, А, B, А1, B1 – не нужно будет сдавать практические экзамены, только теоретический. Обладателям грузовых и автобусных категорий же придется перед обращением в ГИБДД пройти внутренний экзамен в автошколе и получить соответствующий документ в организации.

Новый закон вступит в силу с 1 апреля следующего года. По словам первого зампреда комитета ГД по транспорту Павла Федяева, во время работы над поправками парламентарии активно работали совместно с МВД.

Ранее замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что Госавтоинспекция готова к введению возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода.

До этого в Госдуме предложили запретить в РФ осуществлять перевозки пассажиров без российских прав. По словам парламентариев, в скором времени соответствующая инициатива будет внесена в Думу на рассмотрение.

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