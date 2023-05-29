10:42Общество
В Госдуме предложили запретить осуществлять перевозки пассажиров без российских прав
Фото: 123RF/chaoss
Водителям для работы в РФ следует иметь российское водительское удостоверение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Так парламентарий прокомментировал аварию в Уфе, которая случилась из-за гонок водителей автобусов.
"Мы уже вносили соответствующую инициативу, но несколько лет назад она поддержки не получила. Теперь же очевидно, что закон для запрета перевозки пассажиров и грузов на территории РФ без водительского удостоверения российского образца должен быть принят", – поделился Нилов.
Вместе с этим он добавил, что в скором времени соответствующая инициатива будет опять внесена в Думу на рассмотрение.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет. Он считает, что их следует тестировать при прохождении медкомиссии на реакцию и стрессоустойчивость.
Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав автоматически продлили на три года
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