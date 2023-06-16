ГИБДД готова к возможности предъявления прав в виде цифрового кода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госавтоинспекция заявила о готовности к введению возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект подразумевает, что для этого не нужно будет подтверждение оригиналами. По его словам, эксперименты по этой теме были проведены в Московском регионе и Татарстане.

"Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться", – цитирует Понарьина ТАСС.

В январе электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги Авто". В Минцифры РФ заявили, что это удалось сделать благодаря совместной работе с МВД.

Чтобы предъявить права или СТС, следует нажать соответствующую кнопку рядом с документом, после чего появится QR-код. Отсканировав его, инспектор ГИБДД получит необходимые данные из базы Госавтоинспекции.

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