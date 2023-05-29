В МВД РФ предложили вернуть инспекторам ГИБДД возможность контролировать состояние дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

МВД РФ разработало проект постановления правительства, который предлагает вернуть инспекторам ГИБДД контроль за компаниями по ремонту дорожного полотна. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что поправки будут внесены в "Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения". В данный момент сотрудники ГИБДД могут использовать специальный режим надзора под названием "постоянный рейд" для того, чтобы следить за грузоперевозчиками, таксопарками и автопредприятиями.

Ведомство предлагает инспекторам изучать деятельность работников, занимающихся ремонтом дорог, следящим за состоянием разметки и дорожной инфраструктуры в целом, что позволит снизить риск причинения вреда и здоровью граждан.

В случае одобрения документа инспекторы ГИБДД получат право проводить осмотры и досмотры на территории, в границах которой расположены автодороги, изучать документы организаций и проводить опросы.

Если им удастся обнаружить несоответствия и нарушения, например ямы или поврежденные дорожные знаки, то инспектора заведут дело по статье 12.34 Кодекса об административных правонарушениях "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Они предпишут организации устранить нарушение и смогут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

В Мосавтодоре выразили мнение, что введение мер позволит обеспечить дополнительный контроль за безопасностью, но при этом они создадут дополнительную финансовую нагрузку на учреждение. Федеральное дорожное агентство считает, что принимать поправки пока что преждевременно.

В Национальном автомобильном союзе напомнили, что сокращение полномочий сотрудников ГИБДД произошло из-за моратория на плановые проверки бизнеса. Эксперты отмечали, что это решение может привести к росту числа аварий из-за постепенного ухудшения состояния дорог и прочих проблем, связанных с дорожной инфраструктурой.

Именно союз отправил запрос в МВД с просьбой рассмотреть возможность возвращения полномочий инспекторам ГИБДД, указано в публикации.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде по скоростным дорогам в РФ. Он предложил увеличить штраф с 30 до 60 тысяч рублей, а срок лишения права на управление автомобилем – с 1,5–2 до 3–4 лет.

