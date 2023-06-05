В Госдуме предложили освободить от транспортного налога на год унаследованные автомобили

Фото: 123RF/chaoss

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от транспортного налога на год унаследованные автомобили. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает RT.

Парламентарий аргументировал, что получившие автомобиль по наследству не всегда имеют водительские права и намерены его эксплуатировать в дальнейшем.

Большинство лиц без водительских прав и желания управлять транспортным средством продают его в первый год. Другая часть тратит время на получение прав, пока автомобиль фактически не используется, заявил Федоров.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства", – следует из обращения депутата.

Ранее юрист Иван Соловьев предложил уточнить критерии признания наследника недостойным. По его словам, все чаще стали возникать ситуации, когда один из родителей, который не помогал в воспитании ребенка, претендует на наследство после гибели сына в зоне спецоперации.

