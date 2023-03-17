В Госдуме предложили открывать накопительные счета для детей с момента рождения

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В России предложили с 2024 года открывать накопительные счета для детей с момента рождения. Эти счета будут финансироваться с помощью дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива была подготовлена фракцией ЛДПР. Планируется, что пополнять счет смогут по желанию и родственники ребенка. После достижения 18 лет накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Совершеннолетний сможет потратить эти деньги на образование или покупку жилья.

Если же средства окажутся невостребованными в течение пяти лет, то их переведут на пенсионный счет гражданина, а в случае его смерти – передадут по наследству.

Сообщается, что подобная инициатива позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на повышение уровня жизни граждан РФ.

По словам одного из авторов проекта, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, за основу инициативы взяли пример с Казахстана, где также планируют запустить подобную программу с 2024 года. Он добавил, что пока сложно назвать точную сумму, которую удастся накопить на таком счету.

ЛДПР внесет законопроект в Госдуму после того, как получит отзыв из правительства РФ.

Между тем член фракции КПРФ Николай Харитонов заявил, что формирование накопительных счетов для детей, в сущности говоря, дублирует маткапитал.

Также, по мнению других экспертов, за использованием средств от нефтегазовых доходов для детей потребуется крайне сложная система контроля. К тому же непросто спрогнозировать, сколько будет стоить нефть через 15–20 лет и будет ли она нужна в таких количествах на глобальных рынках, как сейчас.

Ранее сообщалось, что в России хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья малоимущие семьи, а также граждан, которые нуждаются в дорогом лечении или которые купили недвижимость на средства маткапитала.

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к правительству РФ с предложением ввести для многодетных россиян сертификаты на покупку отечественного автомобиля.

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