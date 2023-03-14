В России предложили освободить малоимущие семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья

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В России хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья малоимущие семьи, а также граждан, которые нуждаются в дорогом лечении или которые купили недвижимость на средства маткапитала.

Соответствующую инициативу направила федеральная компания "Этажи" в правительство РФ, Совет Федерации и Минфин. Копия письма оказалась в распоряжении газеты "Известия".

В данный момент НДФЛ необходимо уплачивать, если жилплощадь продается раньше, чем через пять лет после покупки или через три года, если оно единственное.

Инициативу поддержали в Госдуме и "Народном фронте". Вместе с тем зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко добавил, что нужно проработать все возможные ситуации, чтобы подобная мера не стала лазейкой для мошенников – к примеру, черных риелторов.

Кроме того, по мнению экспертов, инициатива требует проработки из-за способности усложнить процесс администрирования сделок, что может привести к увеличению случаев незаконного обналичивания маткапитала.

В целом, как считают специалисты, эта мера может позитивно сказаться на спросе на недвижимость, в том числе в новостройках.

Ранее первый зампред экономического комитета СФ Иван Абрамов сообщил, что в Совфеде могли бы рассмотреть вопрос повышения порога ответственности за неуплату налогов. По его словам, необходимость повышения планки отчасти связана с растущей инфляцией.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

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