В ГД предложили отменить транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщает RT.

С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, напомнив, что по оценкам министерства, число детей с инвалидностью на конец 2022 года составляло 725 тысяч.

По мнению парламентария, для многих семей с детьми-инвалидами наличие личного транспортного средства – важнейшая жизненная потребность из-за невозможности или неудобства перевозки детей с серьезными заболеваниями на общественном транспорте.

Федоров напомнил, что на региональном уровне некоторые субъекты РФ приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. При этом единой федеральной льготы сейчас в России нет.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства", – заявил депутат.

По словам участников заседания рабочей группы Экспертного совета по защите прав семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, система поддержки семей с детьми-инвалидами в России является несовершенной. В разных регионах страны меры поддержки отличаются.

В Москве с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья сразу после их появления на свет работают психологи. Дети указанной категории граждан могут обучаться в обычных и коррекционных школах.

Кроме того, родители детей-инвалидов имеют право на получение четырех дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, а также неполный рабочий день, досрочную пенсию и ряд других мер поддержки.

Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, перемещение на поездах дальнего следования со скидкой в 55%. Дети с ОВЗ могут получить за счет государства лекарства и средства реабилитации, а их родители могут находиться бесплатно с ребенком в стационаре.

Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные

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