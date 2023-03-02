Силуанов назвал факторы, сохранившие финансовую стабильность в России

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Министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с RT рассказал о факторах, которые помогли стране сохранить финансовую стабильность.

"В первую очередь, конечно, это финансовая политика. Мы проводили ответственную бюджетную политику", – заявил глава Минфина.

Также Силуанов указал на низкий уровень госдолга, который на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. Сложившаяся ситуация, по его словам, оставляет возможности для заимствований и финансирования бюджета страны в будущем.

Еще одним фактором выступило создание независимой системы функционирования финансового рынка. Внутренние транзакции не пострадали из-за санкций благодаря платежной системе "Мир" и Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Наконец, финансовую стабильность удалось образовать за счет плавающего курса и таргетирования инфляции.

В четверг, 2 марта, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия преодолела острую фазу экономического кризиса. Вместе с тем глава регулятора предупредила об участившихся случаях новых неприемлемых практиках среди участников финансового рынка.



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