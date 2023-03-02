Набиуллина заявила о завершении острой фазы кризиса на финансовом рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия преодолела острую фазу экономического кризиса, однако участники финансового рынка начали прибегать к новым неприемлемым практикам, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

"Судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза кризиса миновала – и появились новые неприемлемые практики. <...> Это безответственно по отношению к людям и долгосрочной устойчивости собственного бизнеса", – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ.

По словам Набиуллиной, Центробанк не хотел бы бороться с этой проблемой, "бегая по рынку с дубинкой". Тем не менее она подчеркнула, что регулятор, безусловно, располагает необходимыми инструментами принуждения.

"Поэтому – еще раз повторю – надеемся на благоразумие банкиров", – добавила глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что ограничения на движение валютных средств, которые были введены в 2022 году и у которых истекает срок, будут продлены. По ее словам, подобные ограничения были необходимы для стабилизации ситуации. Глава регулятора подчеркнула, что благодаря решению ЦБ удалось отменить или смягчить многие проблемы.



Инфляция в России увеличилась до 12% годовых

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!