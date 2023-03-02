ЦБ РФ продлит все валютные ограничения, которые истекают в марте

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Ограничения на движение валютных средств, которые были введены в 2022 году и у которых истекает срок, будут продлены. Об этом рассказала председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина во время ежегодной встречи кредитных организаций.

По ее словам, подобные ограничения были необходимы для стабилизации ситуации. Глава регулятора подчеркнула, что благодаря решению ЦБ удалось отменить или смягчить многие проблемы.

"Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться. Скоро подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран", – цитирует главу Банка России ТАСС.

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что ЦБ оповестил о рисках для финансовой системы РФ при легализации криптовалют. Речь идет о благосостоянии российских граждан, стабильности финансовой системы и росте нелегальной деятельности.



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