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ЦБ предупредил о рисках для финансовой системы РФ при легализации криптовалют, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

"Легализация операций с криптовалютами внутри страны, их допуск в регулируемую финансовую систему привел бы к реализации фундаментальных рисков: для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы, росту нелегальной деятельности", – рассказала Данилова.

По ее словам, ЦБ не исключает возможность использовать криптовалюту в международных транзакциях, а также рассматривает варианты введения регулирования майнинга. Она добавила, что в данный момент происходит согласование концепции регулирования использования криптовалюты. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что внедрение цифрового рубля является перспективным направлением работы, оно позволит повысить надежность национальной валюты.

Глава Минфина объяснил, что цифровой рубль можно будет использовать, например, для сбережений. Дело в том, что если хранить деньги в банке, то при его банкротстве часть средств можно потерять. А надежность цифрового рубля обеспечена Центробанком, который его выпускает.



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