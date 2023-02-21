Силуанов заявил, что власти не обсуждают повышение налогов в РФ

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Речь о повышении налогов на данный момент в России не идет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что озвученные Владимиром Путиным решения профинансируют в полном объеме.

"Конечно, планы напряженные. Мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", – заявил министр.

Все тезисы российского лидера будут прорабатывать в кабмине, отметил он.

При этом глава ведомства подчеркнул, что деньги на поддержку присоединенных территорий заложены в бюджете России. Силуанов рассказал, что какое-либо дополнительное финансирование пока что не требуется.

Кроме того, министр добавил, что добровольные взносы представителей бизнеса в российский бюджет предлагаются однократно в 2023 году.



Путин провел свое 18-е послание Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Начало выступления было посвящено специальной военной операции на Украине.

В ходе мероприятия глава государства поднял многие вопросы, кающиеся России, в их числе экономическая, политическая, социальная и другие составляющие страны.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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