Совфед может обсудить повышение порога ответственности за неуплату налогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Совфеде могли бы рассмотреть вопрос повышения порога ответственности за неуплату налогов. Об этом сообщил первый зампред экономического комитета СФ Иван Абрамов.

"Мы можем, в том числе, поработать над порогом, после которого возбуждается уголовное дело, по неуплате налогов. Если ты не уплатил 1 000 рублей – это административный штраф, если не уплатил 10 миллионов – это уголовное дело", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание, что необходимость повышения планки отчасти связана с растущей инфляцией. Поэтому реагировать на подобное необходимо соразмерно.

До этого Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.

Ранее блогеров с миллионной аудиторией Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения при годовом доходе более 150 миллионов рублей. Муж блогерши стал фигурантом дела как соучастник.

Позже Чекалин сообщил, что семья готова погасить имеющуюся задолженность. По словам предпринимателя, за последние 3 года они с женой заплатили 1,5 миллиарда налогов.



Муж блогера Валерии Чекалиной прокомментировал возбуждение уголовного дела против пары

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