Блогеры Чекалины прокомментировали ситуацию с делом по неуплате налогов

Фото: телеграм-канал 112

Артем Чекалин пообещал, что они с супругой возместят весь ущерб в рамках в возбужденного в их отношении дела о неуплате налогов. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Мы из России не бежали, надолго не уезжали, слова плохого не говорили. По поводу претензий, которые к нам есть, – постараемся в ближайшее время их погасить", – сказал блогер.

Он добавил, что их с женой бизнес обеспечивает рабочими местами 250 человек. По словам Чекалина, им приходится платить много налогов.

"Ну вот здесь (с налогами. – Прим. ред.) такая ситуация получилась. Спасибо, что за первый раз не сажают", – добавил он.

При этом Чекалин утверждает, что за последние три года они заплатили порядка 1,5 миллиарда налогов.

Он также поделился подробностями обысков, которые прошли накануне, отметив, что сотрудники правоохранительных органов вели себя предельно корректно. Чекалин отметил, что не испугался визита силовиков, однако в то же время признался, что в этот день сбросил три килограмма.

Между тем Валерия Чекалина у себя в соцсетях ответила на вопросы подписчиков относительно обнаруженного у них золота, а также наличия у семьи десяти паспортов.

Так, она объяснила, что золото они с супругом официально приобрели в банке. Дело в том, что у них были инвестиции в одном из российских банков, однако после введения санкций против РФ, возник риск потерять возможность ими распоряжаться. В связи с этим было решено перевести накопления в золото.

Что же касается паспортов, то речь идет о двух паспортах – старого и нового образца – на каждого члена семьи. А американский паспорт принадлежит их сыну Льву, который родился в США, подытожила блогерша.

Накануне столичный СК сообщил, что супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

В доме блогеров прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов обнаружили золотые слитки почти на 40 миллионов рублей, 10 российских паспортов и один американский. Вечером того же дня Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение.



Муж блогера Валерии Чекалиной прокомментировал возбуждение уголовного дела против пары

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!