Эксперт рассказал, как самозанятому оформить кредит на выгодных условиях

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Глава комитета по налогам МГО "Опора России" Павел Зюков рассказал, как самозанятому оформить кредит на выгодных условиях. Своими советами он поделился в эфире радио Sputnik.

"Для банков самозанятые – это люди без постоянного места работы и с нерегулярными источниками дохода, поэтому такие граждане нередко сталкиваются с отказом в получении кредита", – объяснил он.

Эксперт напомнил, что самозанятые всегда могут подтвердить свои доходы:

через приложение "Мой налог";

в личном кабинете на сайте ФНС.

Однако кредитные организации запрашивают именно справку 2-НДФЛ, которая не выдается этой категории граждан. Без нее можно взять кредит с повышенной процентной ставкой. При этом его сумма будет ниже, предупредил Зюков. Многие банки готовы заключить экономические отношения с самозанятым на таких условиях.

Специалист добавил, что можно добиться и более выгодных условий. Для этого стоит зарегистрироваться в качестве пользователя смежных банковских продуктов и сервисов. Некоторые банки стараются поддерживать самозанятых через программы по предоставлению потребительских и ипотечных кредитов на специальных условиях. Они действуют для тех, кто пользуется сервисами банка.

"Еще одним вариантом может быть подача заявления на кредит в банке, где открыт депозит или счет, отражающий постоянные поступления. Это позволит рассчитывать на более низкую ставку", – отметил Зюков.

Однако эксперт уточнил, что в этом случае могут потребовать высокий первоначальный взнос.

Улучшить условия кредита также можно, если оформить его под залог имущества или назначить поручителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте числа самозанятых в столице. По его словам, в прошлом году их стало больше на 42%.

Оказалось, что в Москве самозанятые чаще всего осуществляют свою деятельность в сфере рекламы, пассажирских перевозок, сдачи квартир, строительства и доставки. Также среди них часто встречаются творческие личности, например художники и аниматоры.



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