Собянин: число самозанятых в Москве за год выросло на 42 процента

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин сообщил о росте числа самозанятых в столице. По его словам, в прошлом году их стало больше на 42 процента. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что самозанятых стало на 365 тысяч человек больше. Мэр столицы перечислил преимущества налогового режима:

простая процедура регистрации;

не требуется отчетность;

низкие ставки по налогам.

Оказалось, что в столице самозанятые чаще всего осуществляют свою деятельность в сфере рекламы, пассажирских перевозок, сдачи квартир, строительства и доставки. Также среди них часто встречаются творческие личности, например художники и аниматоры.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще.

Система делает легче поиск среди федеральных и региональных видов помощи, а также подбирает по точно заданным критериям. Кроме того, онлайн-сервис отличается простым и понятным интерфейсом.

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