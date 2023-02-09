Москва направит 150 млн руб на обучение специалистов в сфере бизнеса в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В 2023 году столичные предприниматели получат от властей 150 миллионов рублей в рамках программы субсидирования обучения и переподготовки сотрудников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Программа предназначена как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. В этом году правительство Москвы выделит на субсидии 150 миллионов рублей. Максимальная сумма на одного человека в год – 120 тысяч рублей. Причем компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников", – заявила она.

Сергунина напомнила, что программа была запущена в 2020 году. За три года город выделил малому и среднему бизнесу на обучение специалистов 223 миллиона рублей. Она пояснила, что субсидия покрывает до 95% затрат на обучение в рамках среднего профессионального и дополнительного образования. Прошедший обучение в рамках программы сотрудник должен проработать в компании не менее года с момента окончания учебы. Заявки на получение компенсации должны быть документально обоснованы.

"Программа распространяется на все профессии, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере искусства и культуры, финансов и торговли, высоких технологий и других. Так развитие кадрового потенциала становится более привлекательным для малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.

Работодатели отмечают, что прошедшие обучение сотрудники получают новые навыки, что позволяет им открыть новые возможности и эффективнее справляться с должностными обязанностями. Кроме того, многие работники сменили профиль и стали участвовать в работе над крупными проектами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще.

В 2022 году им воспользовались более 16,5 тысячи раз, в то время как в 2021 году – более 5,2 тысячи.



Москва выделила на поддержку малых и средних предприятий 30 млрд рублей в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!