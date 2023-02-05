Предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще – Ефимов

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Столичные предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2020 года на инвестиционном портале столицы для предпринимателей начал работать навигатор мер поддержки.

"В прошлом году его востребованность бизнесом выросла втрое – им воспользовались свыше 16,5 тысячи раз, в то время как в 2021 году – более 5,2 тысячи", – заявил Ефимов.

Заммэра отметил, что этот сервис помогает в подборе разных мер поддержки, например налоговые льготы, субсидии, гранты и другие инструменты.

Данный навигатор делает легче поиск среди федеральных и региональных видов помощи, а также подбирает по точно заданным критериям. Кроме того, онлайн-сервис отличается простым и понятным интерфейсом.

Чтобы подобрать меру поддержки, пользователю необходимо указать параметры поиска. Сначала надо выбрать сферу деятельность, затем отметить уровень преференций и тип помощи.

В департаменте информационных технологий рассказали, что предприниматели могут задать до десяти доппараметров поиска. Кроме того, в сервисе можно узнать о всех мерах поддержки. В списке их порядка 160-ти.

"Интересные предложения можно сохранить в избранном и вернуться к ним в удобное время. Всего в сервисе сейчас доступно 158 преференций", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, с момента появления навигатора к нему обратились предприниматели около 22 тысяч раз. Он также отметил, что функционал сервиса совершенствуется. В 2022 году было добавлено 53 преференции.

На инвестиционном портале Москвы для предпринимателей доступно порядка 30-ти онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на получение льгот, направить на рассмотрение концессионную инициативу. Также предприниматели могут записаться на осмотр выставленной на торги недвижимости, задать вопрос, сообщить в правительство Москвы о проблеме, которая связана с инвестированием.

Более 600 тысяч раз предприниматели воспользовались онлайн-сервисами, из которых 160 тысяч раз – в 2022 году.

Ранее сообщалось, что московский центр занятости "Моя карьера" приглашает жителей столицы пройти обучающие модульные программы в феврале.

Замглавы центра Ольга Лотванова рассказала, что курсы будут полезны начинающим предпринимателям, тем, кто мечтает открыть свое дело, а также гражданам, которые просто ищут работу.

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