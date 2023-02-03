Москвичей пригласили пройти обучающие программы в центре "Моя карьера" в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский центр занятости "Моя карьера" приглашает жителей столицы пройти обучающие модульные программы в феврале. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Замглавы центра Ольга Лотванова рассказала, что курсы будут полезны начинающим предпринимателям, тем, кто мечтает открыть свое дело, а также гражданам, которые просто ищут работу.

"Каждый модуль посвящен отдельной теме. За несколько занятий участники восполнят недостаток знаний и опыта, получат необходимые практические навыки как для ведения самостоятельной бизнес-деятельности, так и для успешного трудоустройства", – добавила она.

6 февраля москвичей будут ждать на курсе "Акселератор самозанятости". Участники смогут предложить свою бизнес-идею, а затем им помогут определиться с каналами продвижения продукта и сделать первую продажу. Слушателям расскажут о том, с чего начинать свое дело, как искать клиентов, выстраивать маркетинговые процессы. Они изучат финансовый учет и правовые особенности статуса самозанятого.

Всего будет шесть занятий и две групповые встречи с экспертами. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

Начало марафона "Как пройти собеседование" также запланировано на 6 февраля. Спикеры расскажут, как понравиться работодателю и справиться с волнением. Участники узнают, как отвечать на сложные вопросы во время собеседования, а затем их ждет стресс-интервью. Необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

С 28 февраля будет запущена программа "Как составить бизнес-план", которая поделена на два модуля. Сначала участников научат стратегическому планированию и составлению медиаплана, а затем они попробуют самостоятельно разработать производственный, организационный и финансовый планы. Здесь также требуется регистрация.

На тренинге "Эмоциональный интеллект. Модуль 1. Мои эмоции" будет подниматься тема важности позитивного настроя, который определяет успех. Участники узнают больше об эмоциях и причинах их возникновения, а также о том, как их контролировать. На курс следует записаться.

На "Эмоциональном интеллекте. Модуле 2. Эмоции других" спикеры будут говорить об эмпатии и способах ее развития. Слушатели узнают, как предугадывать реакцию клиента. Регистрация доступна по ссылке.

Также предлагается пройти два тренинга на многозадачность:

"Тайм-менеджмент. Часть 1: расстановка приоритетов" (регистрация здесь);

"Тайм-менеджмент. Часть 2: планирование" (записаться на тренинг).

Ранее центр развития карьеры при инновационном комплексе "Техноград" провел для женщин онлайн-курс по профессии трекер-специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития.

Он был ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста.

Участницы смогли сформировать общее представление о профессии трекера, а также поняли, как находить слабые места бизнеса и помогать ему развиваться.



Жителям столицы рассказали о работе службы занятости "Моя работа"

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