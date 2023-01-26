Число самозанятых в Москве превысило 1,2 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве число плательщиков налога на профессиональный доход по состоянию на 1 декабря 2022 года превысило 1,2 миллиона человек. За 11 месяцев прошлого года количество самозанятых в столице выросло до 340 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в январе – ноябре этой категории горожан удалось заработать приблизительно 240 миллиардов рублей. При этом суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, с момента введения в столице данного налогового режима, к 1 декабря 2022 года достиг 556 миллиардов рублей.

В ноябре 2022 года был установлен рекорд по приросту самозанятых с начала прошлого года. Тогда число плательщиков профессионального налога выросло на 35,5 тысячи человек.

"За январь – ноябрь самозанятые перечислили в бюджет Москвы 6,5 миллиарда рублей – почти на 40% больше, чем за весь 2021 год", – сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Также она подчеркнула, что всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило 13 миллиардов рублей.

Среди наиболее востребованных видов деятельности самозанятых названы пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Ранее стало известно, что количество безработных жителей Москвы в 2022 году сократилось на 23%, в настоящее время на учете в столичных центрах занятости стоят 28,1 тысячи человек.

По словам Ефимова, сохранить стабильное состояние столичного рынка труда в 2022 году позволила сбалансированная политика в данной сфере, программа по замещению иностранной продукции ушедших из России зарубежных брендов и меры поддержки бизнеса.

Жителям столицы рассказали о работе службы занятости "Моя работа"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!