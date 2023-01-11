РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы в 3,7%, показатель годовой инфляции также оказался ниже спрогнозированного. Об этом заявил Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами кабмина.

"Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции", – сообщил президент.

Ранее Путин заявил, что российская экономика, а также финансовые и банковские сферы государства пребывают в стабильном состоянии.

Глава государства выразил надежду, что подобная динамика будет сохраняться и в 2023 году.

Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ остается крайне низким

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