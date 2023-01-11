В Кремле заявили, что у Путина нет серьезных нареканий к работе Мантурова

Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина нет существенных нареканий к работе зампреда кабмина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал критические замечания Путина относительно оформления заказов на воздушные суда, высказанные Мантурову на правительственном совещании.

"Нет. Это обычный рабочий процесс", – сказал Песков, отвечая на вопрос, имеет ли Путин серьезные нарекания к работе вице-премьера.

Ранее Путин на первом в 2023 году совещании с членами кабмина раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Президент адресовал замечания по темпам выполнения данных задач вице-премьеру РФ и главе Минпромторга Денису Мантурову, поручив ему выполнить их в течение месяца.

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