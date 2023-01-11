Путин раскритиковал отсутствие заказов на воздушные суда на российских заводах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе первого в текущем году собрания с представителями правительства выступил с критикой деятельности по оформлению заказов на воздушные суда на заводах. Его слова передает РИА Новости.

"На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано", – заявил Путин.

Эти слова российский лидер адресовал министру промышленности и торговли Денису Мантурову, поручив ему в течение месяца закончить деятельность по оформлению данных заказов. Путин заявил, что это надо организовать в рамках указанных сроков.

Вице-премьер пообещал главе государства постараться сделать все возможное для реализации данного поручения. Однако Путина подобный ответ не устроил. Российский лидер вновь подчеркнул, что все проекты должны быть выполнены в течение месяца.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что срыв контрактов по гособоронзаказу предусматривает уголовное преследование. По его словам, российские власти готовы прибегнуть к нужным мерам в случае необходимости.

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