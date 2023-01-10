Медведев напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Срыв контрактов по гособоронзаказу предусматривает уголовное наказание, власти готовы прибегнуть к соответствующим мерам в случае необходимости. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Такое заявление он сделал на совещании по итогам поездки на 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что перед оборонно-промышленным комплексом стоят очевидные задачи, которые требуют оперативного решения без срыва установленных сроков.

"Такие случаи, как известно, есть. Ну и в данном случае в этой ситуации также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности – и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства", – заявил он.

Медведев подчеркнул, что повторные нарушения условий гособоронзаказа караются в соответствии со специальными положениями Уголовного кодекса РФ, которые еще не применялись на практике.

"Надо понимать, что в случае необходимости мы их будем вынуждены применять", – добавил он.

Ранее Медведев заявил, что в России появится рабочая группа, деятельность которой будет заключаться в контроле за производством оружия. Запред Совбеза подписал соответствующее распоряжение.

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