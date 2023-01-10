В РФ создали рабочую группу по контролю за производством востребованного оружия

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

На территории России появится рабочая группа, деятельность которой будет заключаться в контроле за производством оружия. Об этом рассказал зампред Совета безопасности РФ, первый заместитель председателя ВПК Дмитрий Медведев.

Он подписал соответствующее распоряжение. Зампред побывал на 61-й бронетанковом ремонтном учреждении Петербурга, информацией об этом он поделился на своей странице в телеграм-канале.

Медведев также подчеркнул, что повторные ошибки во время проведения гособоронзаказа могут стать причиной преследования по Уголовному кодексу. В ходе собрания зампред отметил, что в РФ необходимо обеспечить недопустимость срывов организации и реализации задач в данной области.

Ранее Владимир Путин поделился, что надеется на полное выполнение гособоронзаказа в области производства и поставок оружия в 2023 году.

Во время собрания российский лидер передал слово министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

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