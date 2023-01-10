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Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

В своей речи Силуанов отметил, что общий объем доходов составил около 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона больше, чем изначально планировалось.

"Действительно, основной задачей бюджетной политики в прошлом году была концентрация финансовых ресурсов на оказании поддержки людей, предпринимателей, выполнении всех социальных обязательств", – сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, для реализации задачи использовались источники доходов и ресурсы, которые привлекались с финансового рынка.

Глава Минфина отметил, что в прошлом году были выполнены все плановые задачи, несмотря на геополитическую ситуацию. В России увеличились объемы расходов, которые составили более 6 триллионов рублей. Силуанов заявил, что средства были в первую очередь направлены на поддержку людей.

Ранее Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2021 год. Согласно документу, расходы на реализацию госпрограмм столицы составляют почти 96% и исполнены на сумму 3 триллиона 298 миллиардов рублей.

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