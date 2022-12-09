Путин заявил о тренде снижения инфляции в России

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Владимир Путин заявил, что в России отмечается тенденция к снижению инфляции. Об этом глава государства рассказал на саммите Высшего Евразийского экономического союза.

"У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", – подчеркнул президент.

Российский лидер также спрогнозировал, что спад ВВП в этом году составит 2,9%. В свою очередь, в следующем году этот показатель, по мнению Путина, будет составлять 0,9%. Он сделал акцент на том, что такая позитивная динамика сохранится.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что дефицит бюджета удастся снизить с 2 до 0,7% в 2025 году.

Ранее независимый финансовый эксперт Александр Патешман предупредил россиян о том, в начале 2023 года инфляция в России может вырасти. Аналитики прогнозируют рост от 3 до 5%. Он рекомендовал гражданам вкладываться в валюту и вылечить зубы до Нового года.

Специалист подчеркнул, что нельзя упускать момент. Патешман отметил, что также можно подумать о том, где провести отпуск в следующем году. По его мнению, туры следует бронировать по сегодняшним ценам.

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