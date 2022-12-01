Эксперт рекомендовал россиянам купить валюту и вылечить зубы до Нового года

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Независимый финансовый эксперт Александр Патешман рекомендовал россиянам вкладываться в валюту и вылечить зубы до Нового года. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам специалиста, в начале 2023 года инфляция в России начнет набирать обороты. Аналитики прогнозируют рост от 3% до 5%.

"Продуктов, конечно, накупить нельзя на надолго, но если было желание проинвестировать какую-то дорогостоящую покупку, то надо это делать сейчас. Если было желание инвестировать в иностранную валюту, то также надо делать сейчас", – посоветовал он.

Патешман также отметил, что можно подумать и том, где провести отпуск в следующем году. По его мнению, туры следует бронировать по сегодняшним ценам, однако не стоит их полностью оплачивать – лучше взять рассрочку.

Также можно вложиться в собственное здоровье – заняться лечением зубов, добавил он.

Эксперт еще раз подчеркнул, что нельзя упускать момент. Совершать покупки нужно именно сейчас, пока цены не поднялись, резюмировал он.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что жителям России до наступления Нового года следует приобрести валюты дружественных стран, например, китайский юань.

По информации эксперта, из-за западных антироссийских санкций доллар и евро будут сохранять свою токсичность. Однако, по мнению Васильева, их покупательная способность будет в разы хуже из-за высокой инфляции в Европе и Соединенных Штатах.

Специалист подчеркнул, что вложения в юань и бумаги отечественных компаний могут дать реальную доходность в плюс.

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