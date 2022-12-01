Эксперт рассказал, что будет с рублем, долларом и евро в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Финансовый аналитик Ян Арт считает, что в 2023 году продолжится действие факторов укрепления рубля. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, одним из таких факторов будет голубиная риторика Федеральной резервной системы (ФРС) в США.

"Если в декабре ФРС повысит ставку на 50 процентных пунктов, а не на 75, и инфляция хоть немного снизится, то рынки ответят на это ликованием, индекс доллара пойдет вниз, и это поддержит рубль", – объяснил эксперт.

Арт также высказал надежду на выход из кризиса и появление спроса на нефть, что сможет поддержать российский рубль. Здесь же он отметил, что ценовой потолок для РФ "вполне приятен" с точки зрения экономики. Однако, что будет с дальнейшей стоимостью нефти, пока неизвестно.

"Кроме того, если еще летом, когда Минфин говорил о необходимости ослабления курса рубля и Банк России иногда его поддерживал, то осенью глава ЦБ с трибуны Госдумы заявила о пользе крепкого рубля, что означает неизменность политики ЦБ РФ по поддержке импортеров и населения", – сказал финансовый аналитик.

Эксперт заключил, что проблема наполнения бюджета будет решаться за счет роста налогов. Он уточнил, что бюджет составлен с учетом стоимости доллара в 68 рублей, евро – 70–71 рубль.

Ранее специалист департамента стратегических исследований финансовой компании Николай Вавилов оценил факторы ослабления российской валюты, которые перечислил Центральный банк: геополитику, растущую инфляцию, повышенные ставки и многое другое. По словам эксперта, факторы остались прежними, однако есть и множество других.

Вавилов заявил, что, несмотря на кризисные условия, курс национальной валюты будет определяться исходя из нужд властей и экономики. Учитываться будет и экспортная прибыль.



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