Курс доллара на Мосбирже превысил 61 рубль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 61 рубль. Такого показателя он достиг впервые с 22 ноября, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 16:44 доллар вырос на 52 копейки и составил 61,02 рубля. В то же время курс евро увеличился на 99 копеек, до 63,91 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев рекомендовал россиянам, которые планируют поездки за границу зимой, купить валюту до 5 декабря.

По его словам, в этот день может вступить в силу решение о потолке цен на российскую нефть, что повлияет на курс рубля.



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