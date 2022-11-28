Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 12 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже впервые с 12 октября поднялся выше 64 рублей, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами на завтра на 16:01 по московскому времени повысился на 43 копейки, до 60,93 рубля. Евро же – на 1,01 рубля, до 63,93 рубля.

На пару минут ранее евро максимально подорожал до 64,01 рубля. Результат достиг максимальной точки с 12 октября. Отмечается, что на форексе он рос на 0,8%, до 1,048 доллара.

До этого руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев поделился, что российская валюта на данный момент относительно стабильна и нет факторов к ее сильному ослаблению.

По его мнению, пока ключевыми факторами для рубля остаются баланс экспорта и импорта.



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