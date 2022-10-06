Эксперт рассказал об опасности хранения сбережений в валюте

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Хранение сбережений в долларах и евро несет в себе риски из-за возможности введения новых санкций, которые не позволят россиянам воспользоваться валютой на брокерских счетах в течение неопределенного срока, заявил директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

"Доллар и евро, действительно, стали рискованными вложениями. И дело здесь не в мерах России по валютному регулированию, а в тех шагах, которые могут предпринять недружественные страны. Ведь именно они накладывают ограничения, замораживают активы", – рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, европейскую и американскую валюту можно хранить на банковских депозитах. В таком случае существует возможность возвращения данных средств в рублях по текущему курсу. Другим вариантом является покупка наличной валюты, которую можно хранить дома или в банковской ячейке.

Исаков также предложил хранить сбережения в юанях, в настоящее время обладающих наибольшей ликвидностью.

"В новой реальности нельзя сказать, что нас ждет его ослабление, поэтому при прочих равных условиях я бы рекомендовал "валютчикам" переучиваться и снижать долю валюты в своих сбережениях", – подчеркнул он.

Ранее основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что оптимальный курс доллара для российского бюджета должен находиться на уровне 70–75 рублей. По мнению эксперта, текущий курс американской валюты неприемлем.

Тараповский также отметил сложную ситуацию в вопросе валютных сбережений, так как хранить их в долларах неудобно, а не иметь – опасно.



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