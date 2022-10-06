Россиянам рассказали, когда случится обвал доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

На появление замены доллару как мировой резервной валюте потребуется несколько десятков лет, заявил независимый финансовый аналитик Андрей Верников. По его словам, к этой валюте у людей все еще остается больше доверия.

Верников поделился, что на данный момент доллар невыгодно использовать для инвестиций развивающимся государствам.

"Давно известно, что укрепление доллара неблагоприятно для развивающихся рынков. С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны, часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается <…>", – отметил Верников в беседе с изданием "Прайм".

Он добавил, что такая валюта не находится в стабильном состоянии: она то укрепляется, то ослабевает. Аналитик считает, что из-за консервативно настроенного мира замена доллара для торговли может случиться через несколько десятков лет.

"<…> Даже евро сейчас не может занять место доллара. Но какие-то локальные истории торговли без доллара между отдельными странами, торговля с использованием национальных валют возможна. Например, по линии Китай – Россия или Турция – Россия", – поделился Верников.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал россиянам перевести рубли в юани. По его мнению, ситуация с иностранными валютами для жителей России не улучшается, поэтому инвесторам сейчас нужно выбрать: идти на риск или заняться диверсификацией доллара и евро.

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