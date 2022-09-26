Эксперт рассказал об оптимальном курсе доллара для бюджета РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оптимальный курс доллара для российского бюджета должен находиться на уровне 70–75 рублей, заявил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский газете "Известия".
По мнению эксперта, текущий курс американской валюты неприемлем.
"С другой стороны, меры по искусственному ослаблению курса рубля в данной ситуации практически исчерпаны и следует признать, что если еще месяц назад аналитики прогнозировали до конца года снижения курса рубля до 65–74 рублей, то сейчас сложно делать прогнозы с перспективой на 1–3 месяца вперед", – подчеркнул он.
Тараповский также отметил сложную ситуацию в вопросе валютных сбережений, так как хранить их в долларах неудобно, а не иметь – опасно. Он напомнил о заморозке средств в банках на неопределенный срок и о невозможности снятия в настоящее время наличной валюты.
В связи с этим эксперт рекомендовал хранить сбережения в валюте, где рубль является одним из наиболее стабильных претендентов. Кроме того, следует найти варианты хранения доллара за рубежом.
"Причем речь идет не о США и странах Евросоюза, а скорее, наоборот, о дружественных странах и о банках Белоруссии, Армении, Казахстана", – уточнил он.
Тараповский добавил, что при открытии счетов в финансовых организациях перечисленных государств россияне не столкнутся с трудностями.
Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев выразил мнение, что в ближайшие недели произойдет усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение РФ из международной торговли, что может вызвать кратковременное снижение курса российской валюты.
По его словам, одной из причин такой ситуации на рынке валют являются "абсолютно правильные" политические шаги РФ относительно республик Донбасса и освобожденных территорий.
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