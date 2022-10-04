Эксперт посоветовал россиянам перевести валюту в юань

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Ситуация с иностранными валютами для жителей РФ не улучшается, поэтому инвесторам сейчас нужно выбрать: идти на риск или заняться диверсификацией доллара и евро, утверждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, лучше всего перевести деньги в юани, так как это не подразумевает комиссий за хранение.
"Западные страны продолжают вводить санкции, и неизвестно, останется ли вообще доллар в России. Его хождение в стране не запретят, но вряд ли он будет пользоваться высоким спросом у россиян как до 24 февраля", – отметил Антонов в беседе с изданием "Прайм".
Он утверждает, что на данный момент для физлиц по счетам в недружественной валюте банки установили комиссию и невыгодные курсы. Кроме того, заявил эксперт, некоторые банки находятся под санкциями и не могут перевести суммы.
Антонов подчеркнул, что любые инвестиции подразумевают риски.
"<…> Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет, и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают", – добавил специалист.
Помимо этого, эксперт считает, что доллары лучше всего продавать. В качестве примера Антонов привел фунт стерлингов, когда курс упал до 48 рублей и биржа остановила торги. Специалист предположил, что Мосбиржа может прекратить торговлю долларом и евро.
Ранее профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала, что осень в этом году считается благоприятным временем для оформления ипотеки, но не с целью инвестирования. Она заявила, что сегодня рассматривать недвижимость как базу для вложения денег достаточно рано.
"Деньги 24": сохранение инвестиций
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