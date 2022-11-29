ЦБ РФ может рассмотреть либерализацию валютного контроля в сторону недружественных стран

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Банк РФ с целью снижения западного санкционного давления может рассмотреть либерализацию валютного регулирования в сторону недружественных стран. Информация об этом приведена в статье ЦБ "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

"При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то если вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств", – отметили в ЦБ.

Между тем Центробанк может также рассматривать и вариант либерализации в сторону недружественных стран в качестве ответной меры. По мнению аналитиков, такой денежный контроль в РФ может стать причиной появления стимула перехода на российский рубль. Кроме того, либерализация поможет уменьшить излишнюю валютизацию активов и пассивов отечественных нефинансовых организаций.

Ранее сотрудник департамента стратегических исследований финансовой компании Николай Вавилов прокомментировал факторы ослабления рубля, которые перечислил ЦБ: геополитику, растущую инфляцию, повышенные ставки и другое.

По его мнению, существует множество причин, способных оказать влияние на условия формирования курса российской валюты. Однако несмотря на кризисные условия, считает Вавилов, рубль будет определяться исходя из нужд властей и экономики.



"Деньги 24": валюты дружественных стран

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