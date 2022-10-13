ЦБ планирует постепенную отмену мер поддержки участников финансового рынка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ планирует начать постепенную отмену ранее введенных мер поддержки участников финансового рынка, заявил зампред регулятора Филипп Габуния. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы проанализировали меры, которые мы использовали и понимаем, что из некоторых этих мер можно постепенно выходить. <...> Делать это будем не спеша, от каких-то мер сами участники отказались, какие-то были не очень востребованы", – сказал Габуния.

По его оценке, на полную отмену некоторых подобных мер может уйти несколько лет.

Ранее стало известно, что для установления официальных курсов валют в РФ будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Решение было принято Центробанком в целях более точного отражения ситуации на рынках.



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