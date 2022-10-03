Экономист объяснил, почему ЦБ начнет определять курс доллара по-новому

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Решение Центробанка о введении дополнительных процедур установления курсов иностранных валют обусловлено разницей между наличным и безналичным курсами доллара. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
По словам эксперта, в настоящее время разница составляет около 10 рублей. Он уточнил, что стоимость доллара на бирже составляет 56 рублей, а в банковском отделении – 66 рублей.
Нововведение регулятора позволит избежать разницы между двумя курсами, сообщил Зубец.
"Они будут брать стоимость доллара на биржевых торгах и одновременно с этим стоимость наличного доллара в банковских отделениях, для этого им нужны данные с внебиржевых площадок системы обмена информации", – рассказал он.
Зубец добавил, что из двух курсов начнут формировать единый, который заменит официальный и сможет вырасти в цене.
Ранее стало известно, что для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Решение было принято Центробанком в целях более точного отражения ситуации на рынках.
Эксперт рассказал о ситуации на рынке финансов в РФ
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