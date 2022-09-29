Банк России продлил ограничения по выводу денег за рубеж до апреля 2023 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения по выводу денег за рубеж для физических и юридических лиц продлены до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте Центробанка.
Также до апреля следующего года сохраняется запрет для нерезидентов из недружественных государств, не работающих в РФ на перевод средств за границу. При этом для россиян и граждан дружественных стран доступен перевод до 1 миллиона долларов в течение месяца на любые счета в зарубежных банках. По системам денежных переводов лимит составляет 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.
"Физические лица – нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран", – добавили в регуляторе.
Ранее Центробанк увеличил лимит переводов физических лиц за рубеж с 150 тысяч до 1 миллиона долларов в месяц.
Такое право российские резиденты получили с 1 июля. Они смогли переводить не более миллиона долларов или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты
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