В РФ могут ужесточить правила перевода денег без открытия счета – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В России могут ввести максимальную планку для переводов физлиц без открытия счета в случае упрощенной идентификации в 60 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовил Росфинмониторинг, сообщает "Коммерсант".
Уточняется, что изменения могут быть внесены в "антиотмывочный" закон и закон о национальной платежной системе.
В материале говорится, что в предложениях Росфинмониторинга есть и ряд ограничений. Так, ведомство предлагает отменить норму, согласно которой банк может самостоятельно заполнять расчетные документы с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.
Отмечается, что о проект закона имеет и послабления, в том числе при переводе до 100 тысяч рублей физлицам можно будет не указывать прописку.
Ранее Банку России предложили блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до тех пор, пока дополнительная идентификация не будет пройдена пользователем.
Однако Центробанк РФ отклонил данное предложение. В качестве альтернативного варианта регулятор предложил банкам изучить возможность возврата гражданам похищенных денег, даже если мошенничество было осуществлено с применением методов социальной инженерии. Соответствующий законопроект, разработанный ЦБ, предполагает введение двухдневного "периода охлаждения", в течение которого отправитель средств сможет отменить перевод.
"Жизнь в большом городе": банковские мошенники
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