Эксперт оценил идею временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс рублей

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Временная блокировка переводов на сумму более 10 тысяч рублей до прохождения пользователем дополнительной идентификации может стать эффективной мерой борьбы с мошенниками, заявил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Об этом сообщает RT.
"Очень часто люди, когда им звонит "служба безопасности" банка, то ли не разобравшись, то ли от испуга делают переводы. Может быть, у них будет время одуматься", – сказал он.
В то же время, по словам Власова, эффективность этого механизма будет зависеть от технической реализации в каждой конкретной финансовой организации.
"Если этим делом будут заведовать роботы, то инициатива может свестись к нулю", – пояснил специалист.
Ранее Банку России предложили блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до тех пор, пока дополнительная идентификация не будет пройдена пользователем. Сообщалось, что данное предложение было озвучено на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.
По словам главы совета Финпотребсоюза Игоря Костикова, инициатива была поддержана в связи с необходимостью дополнительных мер для снижения потерь граждан.
"Жизнь в большом городе": банковские мошенники
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