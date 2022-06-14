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Москва 24

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Общество

10:44

В ЦБ РФ предупредили о новой схеме мошенничества с обменом кешбэка на рубли

обществофинансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России зафиксировал новую схему мошенничества с обменом на рубли накопленного кешбэка и бонусных баллов, сообщает ТАСС.

"Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета", – отметили в ЦБ РФ.

При поступлении такого звонка гражданину необходимо прервать разговор, а по любым банковским вопросам следует обращаться непосредственно в банк, рекомендует регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что банковские сотрудники не запрашивают по телефону финансовые данные.

Ранее Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД.

В частности, проект закона позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт с использованием методов социнженерии.

В министерстве заметили, что сейчас широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей гражданами личных данных – номеров платежных карт, паролей от них и других сведений. Получив такие данные, преступники переводят денежные средства без согласия клиентов.

В ЦБ РФ предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам

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