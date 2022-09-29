ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных государств со счетов брокеров продлены еще на полгода, сообщается на сайте Банка России.

Уточняется, что ограничения затронут переводы со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.

Как отметили в регуляторе, данное решение принято для поддержания финансовой стабильности.

Ранее в Центробанке сообщили, что брокеры с октября не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из государств, недружественных РФ, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле будет больше 15%.

В Банке России также уточнили, что с 1 ноября порог для подобных сделок будет равен 10% портфеля клиента, а с зимы – 5%.



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