ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

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Брокеры с октября не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из государств, недружественных РФ, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле будет больше 15%, сообщает Центробанк.

В Банке России также уточнили, что с 1 ноября порог для подобных сделок будет равен 10% портфеля клиента, а с зимы – 5%.

"С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран", – уточнили в регуляторе.

Ранее ряд крупнейших банков Уолл-стрит, в том числе Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup, возобновили проведение операций с ценными бумагами российских компаний. Экономист Максим Чирков выразил мнение, что они пошли на этот шаг, поскольку восстановление доверия в деловых отношениях с Россией приобретает все большее значение для западных стран.

Позднее стало известно, что ряд европейских банков возобновили торговлю российскими облигациями. Отмечалось, что такие операции уже возобновили крупнейший банк Швейцарии UBS, германский Deutsche Bank и британский Barclays.

