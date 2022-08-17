Эксперт оценил возобновление работы банков США с российскими облигациями

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Американские банки возобновили работу с российскими облигациями, поскольку восстановление доверия в деловых отношениях с Россией приобретает все большее значение для западных стран, заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Так он прокомментировал новость о том, что ряд крупнейших банков Уолл-стрит, в том числе Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup, возобновили проведение операций с ценными бумагами из РФ.
"Давайте дождемся, как это будет все выглядеть, но это говорит о том, что восстановление доверия будет вопросом номер один для западных стран. С моей точки зрения, доверие, которое утрачено за последние месяцы, восстановить будет очень сложно", – сказал Чирков.
По словам экономиста, инвесторы из Индии, Китая и стран Ближнего Востока имеют большие сомнения относительно добросовестности американских финансовых институтов, поскольку эти государства оказались под санкциями раньше России. На этом фоне перед Западом встает задача восстановления хотя бы прежнего уровня доверия, однако на ее реализацию могут уйти десятилетия, полагает Чирков.
"Санкционная война, которая развязана Западом, несет совершенно непредсказуемые последствия. И она в первую очередь невыгодна западным странам, поэтому пытаются каким-то образом компенсировать этот вред. Но эти инструменты недостаточны, надо отменять все санкции", – отметил он.
При этом эксперт добавил, что даже такая мера не сможет обеспечить быстрое восстановление доверия.
Ранее сообщалось, что, согласно докладу Центробанка, все банки РФ начнут поэтапно подключать к платформе цифрового рубля в 2024 году. Кроме того, будет увеличено количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов. По мере готовности казначейства платежи с использованием цифровых рублей станут возможны в пользу государства и в пользу физлиц и предприятий.
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